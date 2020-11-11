Франция — Финляндия: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:10
Сегодня, 11 ноября, состоится товарищеский матч сборных Франции и Финляндии. Встреча пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Начало встречи — в 23:10 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Франция — Финляндия.
Сборная Франции выступает в группе 3 лиги А Лиги наций УЕФА и занимает второе место в турнирной таблице группы. Французская национальная команда проведёт матчи группового этапа турнира со сборными Португалии (14 ноября) и Швеции (17 ноября).
Финская сборная представляет группу 4 лиги В в Лиге наций УЕФА и занимает второе место в турнирной таблице группы. Сборная Финляндии сыграют на групповом этапе с национальными командами Болгарии (15 ноября) и Уэльса (18 ноября).
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