«Ливерпуль» собирается приобрести защитника вне трансферного окна

Действующий чемпион Англии «Ливерпуль» собирается добиться разрешения руководства английской Премьер-лиги на приобретение защитника вне трансферного окна.



Как сообщает близкий к мерсисайдцам инсайдер Пол Джойс, руководство красных не намерено дожидаться открытия трансферного окна в январе и будет добиваться специального разрешения от руководства АПЛ на подписание игрока на позицию центрального защитника.



В октября, в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (2:2), тяжелейшую травму колена получил лидер обороны мерсисайдцев Вирджил ван Дейк. В том же матче ещё один защитник, Жоэль Матип, получил повреждение, которое, правда, уже успел залечить, выйдя в стартовом составе на недавний матч с «Манчестер Сити» (1:1).

Сегодня на тренировке в составе сборной Англии травму получил Джо Гомес. Сроки восстановления 23-летнего английского центрбека пока неизвестны. В лазарете на данный момент находится также бразилец Фабиньо, способный играть на позиции в центре обороны.

«Ливерпуль» планирует доказать, что такое беспрецедентное количество травм игроков одной позиции является форс-мажором.