Дибала: отрицатели коронавируса — на одном интеллектуальном уровне с плоскоземельщиками

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала поделился мнением о коронавирусе. Напомним, аргентинский форвард переболел коронавирусной инфекцией со своей девушкой Орианой Сабатини.



«Постоянно сидеть дома не очень весело. Боюсь ли я коронавируса? Я уже переболел им, если кто-то беспокоится. Те, кто отрицает существование коронавируса, находятся на том же интеллектуальном уровне, что и плоскоземельщики. Больше мне нечего добавить», — приводит слова Дибалы Corriere dello Sport.



Дибала перешёл в «Ювентус» летом 2015 года из «Палермо». Сумма трансфера составила € 40 млн. В нынешнем сезоне 26-летний форвард принял участие в 3 матчах Серии А, однако не сумел отметиться результативными действиями. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.