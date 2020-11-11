Дибала: отрицатели коронавируса — на одном интеллектуальном уровне с плоскоземельщиками

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала поделился мнением о коронавирусе. Напомним, аргентинский форвард переболел коронавирусной инфекцией со своей девушкой Орианой Сабатини.
«Постоянно сидеть дома не очень весело. Боюсь ли я коронавируса? Я уже переболел им, если кто-то беспокоится. Те, кто отрицает существование коронавируса, находятся на том же интеллектуальном уровне, что и плоскоземельщики. Больше мне нечего добавить», — приводит слова Дибалы Corriere dello Sport.
Дибала перешёл в «Ювентус» летом 2015 года из «Палермо». Сумма трансфера составила € 40 млн. В нынешнем сезоне 26-летний форвард принял участие в 3 матчах Серии А, однако не сумел отметиться результативными действиями. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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