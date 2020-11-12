Сборная Нидерландов сыграла вничью с Испанией

В товарищеском матче сборная Нидерландов принимала национальную команду Испании. Встреча прошла на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды) и завершилась ничьей со счётом 1:1.
На 18-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Испании Серхио Каналес, для которого этот гол стал первым за национальную команду. В начале второго тайма, на 47-й минуте, футболист сборной Нидерландов Донни ван де Бек сравнял счёт.
Сборная Нидерландов выступает в группе 1 лиги А Лиги наций УЕФА и занимает третье место в турнирной таблице группы. Нидерландская национальная команда проведёт матчи группового этапа турнира со сборными Боснии и Герцеговины (15 ноября) и Польши (18 ноября).
Испанская сборная представляет группу 4 лиги А в Лиге наций УЕФА и занимает первое место в турнирной таблице группы. Подопечные Луиса Энрике сыграют на групповом этапе с национальными командами Швейцарии (14 ноября) и Германии (17 ноября).
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