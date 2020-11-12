Тренер сборной Англии Саутгейт признался, что опасается деменции

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился переживаниями о возможном заболевании деменцией на фоне новостей о легендах английского футбола, пострадавших от этой болезни.



«Конечно, в моём возрасте, имея позади столько ударов головой по мячу, я беспокоюсь. Но я также осознаю, что в каждом матче рисковал получить травму, из-за которой мог вылететь на долгий срок. И я всегда хотел футбольную карьеру, иметь возможность играть, даже если в перспективе это подразумевало бы проблемы со здоровьем. Думаю, большинство спортсменов согласились бы со мной.



Есть ли у меня опасения? Да, конечно, есть. Некоторые из моих родственников страдали от деменции, и это ужасное, ужасное заболевание», — приводит слова Саутгейта Goal.com.



Деменция — болезнь, связанная с поражением головного мозга, которая приводит к распаду психических функций, утрате памяти, потере ранее усвоенных знаний и практических навыков. Повседневная деятельность больного нарушена, и за ним необходим постоянный уход.

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