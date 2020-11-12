Обамеянг ответил Кроосу, который раскритиковал его за празднование голов

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг ответил полузащитнику «Реала» Тони Кроосу, который ранее раскритиковал его и нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна за празднование голов. Кроос напомнил, как однажды Обамеянг надел маску супергероя, отпраздновав гол. Такое проявление эмоций немец назвал плохим примером.

«Хм, мне бы хотелось ответить, но сперва хотелось бы убедиться, что это говорил действительно ты, Тони Кроос.

К слову, Тони Кроос, у тебя есть дети? Просто напомню, что то празднование я сделал для моего сына. И я буду так поступать и дальше. Желаю тебе, чтобы однажды у тебя появились дети, чтобы ты сделал их счастливыми. И не забывай, надевай маску, береги себя», — написал в своём «твиттере» Обамеянг, использовав эмодзи с клоуном.