Кроос раскритиковал Обамеянга и Гризманна за празднование голов

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос высказался о праздновании голов.



«Отрепетированные танцы, элементы хореографии я считаю полной глупостью. Ещё хуже, когда футболисты прячут какие-то предметы в гетрах. Коллега Пьер-Эмерик Обамеянг однажды надел маску во время празднования гола. Для меня это слишком. Не думаю, что это хороший пример для молодёжи, как и дёрганье Антуана Гризманна.



Мне всегда нравилось, как праздновал забитые мячи Герд Мюллер. Он просто прыгал, подтягивал шорты и всё. Это была настоящая радость, ничего лишнего. Внутри я очень счастлив, когда забиваю голы, но почти не проявляю этого внешне», — приводит слова Крооса Bild со ссылкой на подкаст Einfach mal Luppen.

«Футболисты всего лишь марионетки ФИФА и УЕФА». Кроос — о европейской Премьер-лиге