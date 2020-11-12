Кроос раскритиковал Обамеянга и Гризманна за празднование голов
Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос высказался о праздновании голов.
«Отрепетированные танцы, элементы хореографии я считаю полной глупостью. Ещё хуже, когда футболисты прячут какие-то предметы в гетрах. Коллега Пьер-Эмерик Обамеянг однажды надел маску во время празднования гола. Для меня это слишком. Не думаю, что это хороший пример для молодёжи, как и дёрганье Антуана Гризманна.
Мне всегда нравилось, как праздновал забитые мячи Герд Мюллер. Он просто прыгал, подтягивал шорты и всё. Это была настоящая радость, ничего лишнего. Внутри я очень счастлив, когда забиваю голы, но почти не проявляю этого внешне», — приводит слова Крооса Bild со ссылкой на подкаст Einfach mal Luppen.
«Футболисты всего лишь марионетки ФИФА и УЕФА». Кроос — о европейской Премьер-лиге
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