Алексис Санчес получил травму на тренировке сборной Чили

Нападающий «Интера» и сборной Чили Алексис Санчес получил мышечное повреждение в расположении национальной команды, сообщает Football Italia.
31-летний форвард травмировался сегодня, 12 ноября, во время тренировки сборной.
В квалификации чемпионата мира Чили сыграет с Перу (14 ноября) и Венесуэлой (18 ноября).
В октябре у Санчеса были проблемы с приводящей мышцей, из-за которых он не сыграл в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с донецким «Шахтёром» (5:0).
В нынешнем сезоне Алексис Санчес сыграл семь матчей за миланскую команду, в которых отдал две результативные передачи. За чилийскую сборную Санчес выступает с 2006 года. В октябре нападающий провёл за национальную команду два матча с Уругваем и Колумбией, в которых забил по голу.
- 12 ноября 2020
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