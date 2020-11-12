Алексис Санчес получил травму на тренировке сборной Чили

Нападающий «Интера» и сборной Чили Алексис Санчес получил мышечное повреждение в расположении национальной команды, сообщает Football Italia.



31-летний форвард травмировался сегодня, 12 ноября, во время тренировки сборной.

В квалификации чемпионата мира Чили сыграет с Перу (14 ноября) и Венесуэлой (18 ноября).

В октябре у Санчеса были проблемы с приводящей мышцей, из-за которых он не сыграл в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с донецким «Шахтёром» (5:0).

В нынешнем сезоне Алексис Санчес сыграл семь матчей за миланскую команду, в которых отдал две результативные передачи. За чилийскую сборную Санчес выступает с 2006 года. В октябре нападающий провёл за национальную команду два матча с Уругваем и Колумбией, в которых забил по голу.