«ПСЖ», «Реал», «Бавария» и «Тоттенхэм» интересуются Эриксеном

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен, с большой долей вероятности, покинет команду во время зимнего трансферного окна, сообщает Libero. По данным итальянского издания, на 28-летнего датчанина претендует целая группа команд.

Наиболее предметный интерес к игроку проявляют «ПСЖ», «Реал», «Бавария», «Милан», «Тоттенхэм» и дортмундская «Боруссия».

Датчанин перешёл в «Интер» из «Тоттенхэма», итальянский клуб заплатил за него около € 20 млн. Эриксен подписал контракт на четыре с половиной года, но так и не смог стать игроком основного состава. Футболист признавался, что не понимает, почему тренер ему не доверяет. За «Интер» в 33 матчах забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее появилась информация, что заполучить Эриксена пытался «Зенит». Однако впоследствии её опровергли.