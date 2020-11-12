Сборная России сыграла вничью с Молдавией

В товарищеском матче сборная Молдавии сыграла вничью с командой России. Встреча проходила на стадионе «Зимбру» в Кишинёве и завершилась со счётом 0:0.
Молдавская команда нанесла 4 удара по воротам (0 — в створ), российская — 16 ударов по воротам (3 — в створ). В стартовом составе сборной России впервые вышли Игорь Дивеев и Даниил Фомин.
Обслуживала встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Раду Петреску. Помогали ему ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Мирчя Григориу.
Ранее Молдавия и Россия встречались дважды. В ходе отборочного турнира чемпионата Европы—2016 команды провели два матча. На выезде россияне добыли победу (2:1), а дома сыграли с соперником вничью (1:1).
В другом товарищеском матче Босния и Герцеговина уступила Ирану со счётом 0:1.
- 12 ноября 2020
-
21:52
-
21:50
-
21:37
-
21:23
-
20:57
-
20:44
-
20:24
-
20:19
-
20:02
-
19:47
-
19:45
-
19:40
-
19:35
-
19:34
-
19:02
-
18:57
-
18:42
-
18:35
-
18:24
-
18:10
-
17:54
-
17:39
-
17:30
-
17:19
-
17:15
-
17:10
-
17:01
-
17:00
-
16:50
-
16:48
-
16:14
-
15:52
-
15:36
-
15:19
-
15:16