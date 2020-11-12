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Сборная России сыграла вничью с Молдавией

Сборная России сыграла вничью с Молдавией
Футбол / Сборная России 0

В товарищеском матче сборная Молдавии сыграла вничью с командой России. Встреча проходила на стадионе «Зимбру» в Кишинёве и завершилась со счётом 0:0.

Молдавская команда нанесла 4 удара по воротам (0 — в створ), российская — 16 ударов по воротам (3 — в створ). В стартовом составе сборной России впервые вышли Игорь Дивеев и Даниил Фомин.

Обслуживала встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Раду Петреску. Помогали ему ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Мирчя Григориу.

Ранее Молдавия и Россия встречались дважды. В ходе отборочного турнира чемпионата Европы—2016 команды провели два матча. На выезде россияне добыли победу (2:1), а дома сыграли с соперником вничью (1:1).

В другом товарищеском матче Босния и Герцеговина уступила Ирану со счётом 0:1.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
12 ноября 2020, четверг. 20:00 МСК
Молдавия
Окончен
0 : 0
Россия
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