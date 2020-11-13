Евсеев: в сборной с Молдавией сыграли трое бывших игроков «Уфы». Это всё работа Газизова
Бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал результат товарищеского матча Россия – Молдавия (0:0).
«В сборной вчера сыграли трое бывших игроков «Уфы»: Обляков, Дивеев, Фомин. Интересно, другой клуб уровня «Уфы» давал сборной столько молодых интересных игроков? Это всё работа Газизова», — написал Евсеев в своём «инстаграме».
В товарищеском матче сборная Молдавии сыграла вничью с командой России. Встреча проходила на стадионе «Зимбру» в Кишинёве и завершилась со счётом 0:0. В стартовом составе сборной России впервые вышли Игорь Дивеев и Даниил Фомин. Место в воротах занял Гильерме.
Обслуживала встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Раду Петреску. Помогали ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Мирчя Григориу.
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