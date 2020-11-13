Бубнов: сейчас сборная России не может побеждать на классе. Ничья с Молдавией закономерна

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов поделился мыслями о выступлении сборной России в товарищеском матче с Молдавией (0:0).



«Почти все 90 минут наша команда провела в контроле мяча, не отходя в глубокую оборону. Получилась тренировка позиционной атаки, но с ней сборная совсем не справилась. За матч можно вспомнить разве что момент Алексея Миранчука, когда молдаван выручил голкипер, да неплохой эпизод у Фёдора Чалова. Остроты у чужих ворот практически не было, так что на данный момент сборная России не может создавать её и побеждать на классе.



На результате встречи в равной степени сказались как усилия молдаван, так и проблемы россиян. Хозяева не могли себе позволить действовать открыто и выставили грамотную оборону, через которую сложно пройти любому. А гости не проявили должного командного взаимопонимания и индивидуального мастерства, чтобы реализовать разницу в классе. Так что нулевую ничью можно назвать закономерным результатом.



В какой-то степени ощущалось отсутствие Артёма Дзюбы. Всё-таки сборная наработала определённую манеру игры с ним на острие — навесы, прострелы, скидки на партнёров и так далее. Чалов же впервые вышел на этой позиции — как можно было ждать от него чего-то подобного? С другой стороны, без Дзюбы у сборной появилась возможность продумать и другие тактические варианты», — цитирует Бубнова Sportbox.

Без Дзюбы не забиваем. Молдавия всем проигрывала, но Россию сдержала Зато в составе нашей национальной команды дебютировали три «армейца».