Без Дзюбы не забиваем. Молдавия всем проигрывала, но Россию сдержала

Все мы хотели увидеть, как сборная России сыграет без Артёма Дзюбы. Что ж, нужно признать, что увиденное сегодня в Кишинёве разочаровало. Сборная Молдавии, проигравшая 12 из 13 последних матчей, сдержала нашу команду и заработала, в общем-то, заслуженную ничью. Безвыигрышная серия сборной России увеличилась до четырёх матчей.

Главные события матча Молдавия – Россия:

— Самые любопытные решения Станислава Черчесова по составу – выход в основе «армейцев» Фёдора Чалова и Игоря Дивеева. Чалова тренер предпочёл в линии атаки Александру Соболеву. Для Дивеева этот матч стал дебютным за сборную России.



— Игра в Кишинёве прошла при пустых трибунах. Места болельщиков заняли… мягкие игрушки. Президент Федерации футбола Молдавии Леонид Олейниченко прокомментировал это решение.



«Жаль, что местные органы власти не позволили нам провести матч со зрителями. Ради них мы, собственно, и хотели сыграть со сборной России. Ажиотаж был бы огромным. Арена у нас небольшая – всего 10 тысяч мест. Но на такую игру, поверьте, и тридцатитысячник забился бы под завязку. И это только местными болельщиками», – сказал Олейниченко в интервью для «Матч ТВ».

Кто, если не Дзюба? У Черчесова осталось 2,5 варианта в атаке Есть два нападающих и один хитрый ход.

— Если Чалов заменил Дзюбу по позиции, то Георгий Джикия – в роли капитана. Фёдор очень старался проявить себя. Активно вступал в прессинг центральных защитников сборной Молдавии вместе с Алексеем Миранчуком, открывался под передачи между линиями, сам ассистировал. В одном эпизоде после его паса Миранчук едва не забил ударом на исполнение, в другом – Алексей Ионов чуть-чуть опоздал к мячу. Да и сам Чалов имел хороший момент, когда пробил в касание после углового и отскока. Быть бы голу, если бы не мастерский сейв вратаря Станислава Намашко.



— Несмотря на заметное преимущество россиян по ударам (9-4, в створ – 5-1), первый тайм завершился нулевой ничьей. В целом сборную Молдавии устраивал темп игры: при развитии атак команде Черчесова недоставало быстрых комбинаций на скорости (хотя Ионов и Денис Черышев смещались с флангов к центру для создания численного преимуществах в зонах) и своевременных передач из глубины от защитников. Хозяева играли организованно, старались не прижиматься к своей штрафной и вообще, чувствовалось, были хорошо заряжены на спарринг с Россией.

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— Во втором тайме в составе сборной России дебютировали ещё два «армейца» – Константин Кучаев и Иван Обляков. Логично, что Черчесов доверяет игрокам лидера РПЛ. Дебюты Матвея Сафонова, Романа Евгеньева и Дмитрия Живоглядова пока откладываются.



— Чалов отыграл в Кишинёве час, после чего его заменил Соболев. В отведённые ему после перерыва 15 минут Фёдор мало чем запомнился. Разве что потенциально опасную контратаку разогнал, когда соперник сфолил на нападающем ЦСКА. Лучший момент в этот отрезок создал Алексей Миранчук, пробивший со штрафного в перекладину. Кстати, Миранчука заменили на брата Антона почти одновременно с Чаловым. Новичок «Аталанты» фрагментами неплохо обострял, но в целом по-прежнему не может превратиться в лидера сборной России.



— Соболев больше Чалова располагался в створе, играл против центральных защитников сборной Молдавии. Однако опытные Александр Епуряну и Игорь Армаш сумели нейтрализовать и центрфорварда «Спартака». Хотя один отличный шанс Соболев имел, когда принял мяч у линии штрафной и нанёс опасный обводящий удар.



Статистика ударов во втором тайме – 9-0 в пользу сборной России, однако в створ наши не попали ни разу! Хозяев, забыв о контригре после ухода с поля активного форварда Йона Николэеску, удержали нулевую ничью. И по такой игре не стоит даже обсуждать не назначенные пенальти в двух спорных эпизодах в компенсированное время.