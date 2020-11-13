Мохамед Салах заразился коронавирусом

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прошёл тестирование на коронавирус, по итогам которого у футболиста обнаружена инфекция, сообщает футбольная ассоциация Египта.

«Салах, звезда „Ливерпуля“, был инфицирован коронавирусом. У него нет никаких симптомов. Другие тесты членов команды дали отрицательный результат. Мохамед изолирован, в дальнейшем он пройдёт повторное тестирование», — говорится в сообщении пресс-службы ассоциации.

В нынешнем сезоне 28-летний египетский футболист в восьми матчах за мерсисайдский клуб в английской Премьер-лиге забил восемь голов в восьми матчах.

Салах защищает цвета «Ливерпуля» с 2017 года. В составе красных он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а в минувшем сезоне завоевал титул чемпиона Англии, ставший для клуба первым за 30 лет.