Мохамед Салах забил 100-й гол за «Ливерпуль»
В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась вничью со счётом 2:2.
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил гол на 72-й минуте встречи. Это 100-й мяч египтянина за мерсисайдский клуб. Чтобы покорить отметку в 100 голов за «Ливерпуль», Салаху понадобилось 159 матчей. Быстрее это удавалось сделать лишь Роджеру Ханту (144 матча) и Джеку Паркинсону (153).
Напомним, Салах выступает в составе «Ливерпуля» с 2017 года. В нынешнем сезоне 28-летний египетский футболист в 6 матчах за мерсисадйский клуб во всех турнирах забил 5 голов.
«Эвертон» набрал 13 очков и сохранил лидерство в английской Премьер-лиге. Ливерпуль (10) переместился на второе место.
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