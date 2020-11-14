Голы Кавани и Суареса помогли Уругваю уверенно обыграть Колумбию

В Барранкилье (Колумбия) на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» завершился матч 2-го тура групповой стадии отборочного раунда к ЧМ-2022, в котором сборная Уругвая уверенно обыграла сборную Колумбии со счётом 3:0.
Счёт в матче был открыт уже на 5-й минуте 33-летним уругвайским форвардом «Манчестер Юнайтед» Эдинсоном Кавани. В начале 2-го тайма форвард мадридского «Атлетико» Луис Суарес увеличил преимущество сборной Уругвая, уверенно реализовав пенальти. Окончательный счёт встречи на 73-й минуте установил Дарвин Нуньес с передачи Лукаса Торрейры – 3:0.
Отметим, что на 90-й минуте сборная Колумбии осталась в меньшинстве из-за полученного второго предупреждения защитником Йерри Миной.
Благодаря этой победе Уругвай поднимается в турнирной таблице группового этапа с 6-го места на 4-е и имеет в своём активе 6 очков после 3 туров. Колумбия (4) опускается на 6-е место.
В следующем туре Уругвай примет Бразилию, а Колумбия сыграет на выезде с Эквадором. Обе встречи состоятся в ночь с 17-го на 18-е ноября.
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