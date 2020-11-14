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В сезоне-2021/2022 в АПЛ протестируют дополнительные замены, связанные с травмой головы

В сезоне-2021/2022 в АПЛ протестируют дополнительные замены, связанные с травмой головы
Футбол / Англия 0

В сезоне-2020/2021 в английской Премьер-лиге будет тестироваться система дополнительных замен, связанных с травмами головы. Она подразумевает, что главный тренер сможет заменить игрока, получившего сотрясение мозга, даже при исчерпанном лимите. Это обусловлено заботой о безопасности и здоровье футболистов.

Чтобы избежать потенциального злоупотребления правилом, соперники также смогут внести изменения в то же время. Обсуждение юридических вопросов состоится 23 ноября. Окончательное решение будет принято на следующем заседании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) – органа, отвечающего за правила футбола.

Напомним, ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил мнение, что руководству английской Премьер-лиги следует рассмотреть возможность возвращения пяти замен в матчах, чтобы снизить риск получения травм у футболистов. Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити», поддержал коллегу, приведя статистику, что в этом сезоне на 47% больше мышечных травм по сравнению с сезоном-2019/2020.

Клопп и Гвардиола призывают АПЛ вернуть возможность проведения 5 замен в матчах
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