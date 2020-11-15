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Йоахим Лёв: сборной Германии было непросто, Украина играла в хороший футбол

Йоахим Лёв: сборной Германии было непросто, Украина играла в хороший футбол
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв подвёл итоги матча 5-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Украины (3:1).

«Было непросто, поскольку украинцы играли в хороший футбол, соперник очень быстро и динамично переходил из обороны в атаку. В первом тайме у нас было много пространства, мы провели немало хороших атак. До перерыва мы лучше контролировали ход встречи. Во втором тайме допустили чересчур много потерь, нас поджимали слишком часто.

Планировал сыграть с четырьмя защитниками и Кохом в центре полузащиты. Он играл на этой позиции раньше, а мне был нужен ещё один футболист в этой зоне, так как украинцы намеревались действовать через центр.

Конечно, нам не хватало некоторых игроков. Но мы хотели сыграть в таком сочетании. Думаю, у нас это получилось", — цитирует Лёва сайт УЕФА.

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