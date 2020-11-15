Андрей Шевченко: сборная Украины была близка к ничьей в матче с Германией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение команды в матче пятого тура Лиги наций со счётом 1:3.

«Если взять всю ситуацию, то мы ни одного матча, кроме первого против Швейцарии, не сыграли полным составом. Была нервозность в матче с Германией, но были и хорошие моменты. У них классная команда, с быстрыми флангами, быстрыми игроками. Ребята, я считаю, где-то были близки к ничьей. Если бы реализовали все шансы, то, может быть, заслужили ничью. Три штанги? Это футбол. Самое главное, что у команды есть рисунок, мы создаем моменты. Для нас это сумасшедший опыт, мы играем против хороших команд». Нам однозначно не хватило тех 4 игроков, у которых коронавирус. Не было игроков, чтобы серьезно усилить игру, не хватило футболистов на многих позициях», — приводит слова Шевченко Sport.ua со ссылкой на Футбол 1.

Сборная Германии набрала 9 очков и вышла на первое место в группе 4 лиги A. Украина (6) — на 3-м месте.