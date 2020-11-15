Андрей Шевченко: сборная Украины была близка к ничьей в матче с Германией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение команды в матче пятого тура Лиги наций со счётом 1:3.
«Если взять всю ситуацию, то мы ни одного матча, кроме первого против Швейцарии, не сыграли полным составом. Была нервозность в матче с Германией, но были и хорошие моменты. У них классная команда, с быстрыми флангами, быстрыми игроками. Ребята, я считаю, где-то были близки к ничьей. Если бы реализовали все шансы, то, может быть, заслужили ничью. Три штанги? Это футбол. Самое главное, что у команды есть рисунок, мы создаем моменты. Для нас это сумасшедший опыт, мы играем против хороших команд». Нам однозначно не хватило тех 4 игроков, у которых коронавирус. Не было игроков, чтобы серьезно усилить игру, не хватило футболистов на многих позициях», — приводит слова Шевченко Sport.ua со ссылкой на Футбол 1.
Сборная Германии набрала 9 очков и вышла на первое место в группе 4 лиги A. Украина (6) — на 3-м месте.
- 15 ноября 2020
-
03:03
-
02:43
-
02:20
-
02:01
-
01:33
-
01:13
-
00:37
-
00:37
-
00:36
-
00:35
-
00:15
- 14 ноября 2020
-
23:50
-
23:46
-
23:36
-
23:22
-
23:05
-
22:51
-
22:25
-
22:09
-
22:00
-
21:47
-
21:47
-
21:42
-
21:40
-
21:37
-
21:33
-
21:04
-
20:52
-
20:48
-
20:31
-
20:30
-
20:25
-
20:21
-
20:00
-
19:49