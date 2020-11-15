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Руни: самое главное — стабилизировать ситуацию и как можно быстрее покинуть зону вылета

Руни: самое главное — стабилизировать ситуацию и как можно быстрее покинуть зону вылета
Футбол / Англия 0

Играющий тренер и капитан «Дерби Каунти» Уэйн Руни дал первое интервью в качестве исполняющего обязанности главного тренера команды.

«Самое главное сейчас — стабилизировать клуб и начать двигаться вверх по турнирной таблице. Меня попросили войти в состав тренерского штаба уже на следующий матч. Мы с остальными тренерами поговорим с игроками в понедельник.

Мне очень жаль, что Филипп Коку и его помощники покинули клуб. Я хочу лично поблагодарить его за всю помощь и поддержку, которую он и его тренерский штаб оказывали команде и лично мне», — цитирует Руни ESPN.

Вчера, 14 ноября, «Дерби Каунти» на своём официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды Филиппа Коку. На данный момент «бараны» занимают последнее место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 6 очков в 11 матчах.

Руни назначен исполняющим обязанности главного тренера «Дерби Каунти»
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