Руни: самое главное — стабилизировать ситуацию и как можно быстрее покинуть зону вылета

Играющий тренер и капитан «Дерби Каунти» Уэйн Руни дал первое интервью в качестве исполняющего обязанности главного тренера команды.
«Самое главное сейчас — стабилизировать клуб и начать двигаться вверх по турнирной таблице. Меня попросили войти в состав тренерского штаба уже на следующий матч. Мы с остальными тренерами поговорим с игроками в понедельник.
Мне очень жаль, что Филипп Коку и его помощники покинули клуб. Я хочу лично поблагодарить его за всю помощь и поддержку, которую он и его тренерский штаб оказывали команде и лично мне», — цитирует Руни ESPN.
Вчера, 14 ноября, «Дерби Каунти» на своём официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды Филиппа Коку. На данный момент «бараны» занимают последнее место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 6 очков в 11 матчах.
- 15 ноября 2020
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