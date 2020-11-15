Бендтнер: в первый день в «Ювентусе» увидел, как в туалете курят 10-12 игроков команды

Бывший форвард сборной Дании Никлас Бендтнер вспомнил свой первый день в «Ювентусе». За итальянский клуб он выступал в сезоне-2012/2013. Бендтнер признался, что его сильно удивила атмосфера в команде.
«Я нигде не мог найти наших ребят, пошёл в туалет. Это был мой первый день в команде. Там я увидел 10 или 12 игроков команды, которые пили кофе, болтали и курили сигары. Это было просто невероятно. Тогда я подумал, что мне должно понравиться в такой команде.
Что я могу сказать про этих ребят? Про Буффона, Пирло? Если посмотреть на их карьеры, они были настоящими профессионалами. Тот случай открыл мне глаза. Они демонстрировали невероятный профессионализм на поле и дух товарищества.
Помню, когда Балотелли переходил в «Ливерпуль», о нём писали, что он курит в туалете. Эту историю активно обсуждали в прессе. Но в каждом клубе, за который я выступал, были игроки, которые курили. В Италии это воспринималось нормально», — цитирует Бендтнера Football Italia со ссылкой на BBC Radio 5.
- 15 ноября 2020
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