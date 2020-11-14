Экс-форвард «Арсенала» Никлас Бендтнер рассказал, как проиграл в казино € 445 тыс за ночь

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Никлас Бендтнер рассказал о влиянии азартных игр на его жизнь и самом крупном проигрыше за одну ночь.
«Иногда, казино – лишь кажется зависимостью. Я всегда чувствовал, что всё под контролем, но одна ночь стала для меня своего рода поворотным моментом. Я знал, что это не тот образ жизни, которого я хочу.
Когда у меня было много травм, я не мог найти того уровня азарта, когда я выходил на поле перед 60 тыс. зрителей. Ничего подобного не было. Единственный раз, когда я мог почувствовать что-то схожее — это был поход в казино. Чем выше ставки, тем выше выброс адреналина. Я проиграл € 445 тыс., после чего отыгрался, но, в конце концов, ушёл в минус на € 22 тыс.
Я не хотел стать просто ещё одним парнем, который играл в футбол, потерял все свои деньги и не использовал свой талант.
В своё время Анри говорил мне заканчивать с этим, используя большое количество ругательств. И, оглядываясь назад, это был хороший совет. Но я не воспринял его, я лишь кричал в ответ», — цитирует Бендтнера Goal.
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