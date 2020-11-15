Главный тренер сборной Турции: до удаления Семёнова Россия играла очень хорошо

Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш подвёл итоги матча Лиги наций со сборной России. Встреча, проходившая в Стамбуле, закончилась победой хозяев со счётом 3:2. При этом турецкая сборная ещё в первом тайме получила численное преимущество после удаления Андрея Семёнова.

«До удаления Семёнова Россия играла очень хорошо. В первом тайме у нас был хороший настрой, был тяжёлый матч. В конце концов мы выиграли, хочу поздравить команду с нашей победой. Наконец мы выиграли. Будем готовиться к следующему матчу», — передаёт слова Гюнеша корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Турки занимают третье место в турнирной таблице группы 3 лиги B, набрав 5 очков. Россияне (8) являются лидером группы. Встреча первого круга между Турцией и Россией завершилась вничью со счётом 1:1. В группу также входят сборные Венгрии (7) и Сербии (2), которые ещё не сыграли свой матч в 5-м туре.