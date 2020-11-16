Бруну Фернандеш: важно иметь рядом того, кто укажет тебе на твои ошибки

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о своём ближайшем окружении.
«Моя семья всегда обсуждает со мной мои выступления. Каждый раз, когда я провожу матч, мне приходят сообщения от мамы и от жены. Мама всегда пишет, что я сыграл хорошо. А жена может и поругать — если я сыграл хорошо, то она поздравит меня с этим, а если не лучшим образом, то она не будет замалчивать и укажет мне на это
А после матча с «Ньюкаслом» (4:1) мне прислал сообщение отец. Он никогда так не делает — обычно звонит на следующий день. Он написал: «Поздравляю, что забил гол, но с завтрашнего дня я буду объяснять тебе, как бить пенальти!» Также у меня есть друг, который обычно прямо говорит мне, что я был плох, если так оно и было.
Иметь таких людей рядом с собой очень важно. У каждого футболиста есть приятель, который говорит: «Ты был хорош, ты был лучше всех, ты проиграл из-за того, что партнеры не забили». Такой приятель есть у каждого, и поэтому важно также иметь кого-то вроде моей жены, или моего отца, или вот того моего друга.
Кого-то, кто скажет: «Эй, дело не в партнерах. Это твоя вина. Ты не выиграл потому, что провел слабый матч». Такие люди помогают тебе становиться лучше", – цитирует 26-летнего португальца официальный сайт манкунианцев.
В нынешнем сезоне АПЛ Бруну Фернандеш провёл семь матчей, в которых отличился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.
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