У Матвея Сафонова сомнительные результаты теста на коронавирус

У голкипера «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова сомнительные результаты теста на коронавирус.

«По итогам тестирования на COVID-19, которое прошла сборная России в Стамбуле, сомнительный результат выявлен у голкипера Матвея Сафонова. В настоящее время проходит перепроверка, после чего будет определена дальнейшая тактика действий игрока в расположении сборной», — говорится в сообщении пресс-службы сборной.

11 ноября стало известно, что тесты на коронавирус Александра Ерохина, Даниила Лесового и Антона Заболотного дали сомнительный результат. Футболисты были временно отстранены от команды. Однако спустя два дня их повторные тесты не показали отклонений от нормы, и игроки вернулись в расположение сборной.

Сафонов защищает цвета «Краснодара» с 2017 года, а с этого года вызывается в сборную России. В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых пропустил 15 голов. В Лиге чемпионов на счету Матвея 5 встреч и 10 пропущенных мячей.