Губерниев: как новый папа, жду Сафонова в матче с Сербией в воротах

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о результате матча Лиги наций Турция — Россия. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:2. Губерниев поддержал футболистов российской сборной, а также выразил надежду, что в следующем матче место в воротах российской сборной займёт голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов.

«Пять матчей без побед… Начали хорошо, но удаление сломало игру, странный пенальти в наши ворота. Но хорошая команда не имеет права так терять после удаления, как мы это сделали. Но собрались, боролись, здесь молодцы. Но как новый папа, я рассчитываю, что в следующем матче будет играть Сафонов. Думаю, Гильерме будет тяжело собраться после трёх пропущенных голов, как говорил Станислав Саламович. Нам надо думать, как обыгрывать Сербию, а не считать расклады. Соскучились по победам», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.