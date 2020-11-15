Губерниев: как новый папа, жду Сафонова в матче с Сербией в воротах

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о результате матча Лиги наций Турция — Россия. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:2. Губерниев поддержал футболистов российской сборной, а также выразил надежду, что в следующем матче место в воротах российской сборной займёт голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов.
«Пять матчей без побед… Начали хорошо, но удаление сломало игру, странный пенальти в наши ворота. Но хорошая команда не имеет права так терять после удаления, как мы это сделали. Но собрались, боролись, здесь молодцы. Но как новый папа, я рассчитываю, что в следующем матче будет играть Сафонов. Думаю, Гильерме будет тяжело собраться после трёх пропущенных голов, как говорил Станислав Саламович. Нам надо думать, как обыгрывать Сербию, а не считать расклады. Соскучились по победам», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 15 ноября 2020
-
22:51
-
22:46
-
22:41
-
22:25
-
22:16
-
22:12
-
22:07
-
22:07
-
22:02
-
21:56
-
21:53
-
21:53
-
21:52
-
21:33
-
21:28
-
21:24
-
21:19
-
21:10
-
21:00
-
21:00
-
20:54
-
20:47
-
20:44
-
20:37
-
20:37
-
20:27
-
20:26
-
20:25
-
20:11
-
20:06
-
20:00
-
19:59
-
19:51
-
19:45
-
19:36