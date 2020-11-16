Два игрока сборной Ирландии сдали положительный тест на коронавирус

Игроки сборной Ирландии — защитник Мэтт Доэрти и нападающий Джеймс Макклин сдали положительный тест на коронавирус в преддверии матча Лиги наций между сборными Ирландии и Болгарии.
Оба игрока принимали участие во вчерашнем матче со сборной Уэльса (0:1), проходившем в Кардиффе. Теперь и Доэрти, и Макклин изолированы от остальной команды, которая сегодня, 16 ноября, вылетела обратно в Дублин.
«Футбольная ассоциация Ирландии может подтвердить, что защитник сборной Ирландии Мэтт Доэрти и форвард Джеймс Макклин сдали положительные тесты на COVID-19. Игроки были изолированы от остальной делегации в соответствии с протоколами УЕФА. Остальные сотрудники и игроки получили отрицательный результат тестирования и готовятся к матчу Лиги наций с Болгарией в среду, 18 ноября», — говорится в обращении ирландской футбольной ассоциации в «Твиттере».
Обращение можно увидеть в официальном «твиттере» Футбольной ассоциации Ирландии.
Мэтт Доэрти является игроком «Тоттенхэм Хотспур». В нынешнем сезоне АПЛ на его счету одна результативная передача в шести проведённых матчах. Права на Джеймса Макклина принадлежат «Сток Сити», играющему в Чемпионшипе. В семи проведённых матчах на счету 31-летнего ирландца два забитых мяча и одна результативная передача.
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