Милья: после ухода Роналду из Примеры жизнь продолжилась, но Месси незаменим

Бывший футболист «Барселоны» и «Реала» Луис Милья прокомментировал ситуацию с форвардом Лионелем Месси, который хотел уйти из каталонского клуба минувшим летом.



«Для испанского футбола хорошо, что Месси остался в „Барселоне“. Он амбициозный футболист и хочет выигрывать трофеи. Этого не произошло в прошлом сезоне, и, вдобавок ко всему, у него возникли разногласия с руководством клуба. К тому же, была некоторая напряжённость из-за смены тренеров. Но Месси подходит к подобным ситуациям основательно. Он знает, что стиль „Барселоны“ соответствует его собственному стилю игры. У них общие цели.



Конечно, Роналду покинул Примеру, и жизнь всё равно продолжается, да и Месси в будущем может уйти, и жизнь в Примере продолжится с другими великими футболистами. Но таких игроков, как Месси, просто невозможно заменить. Он единственный в своём роде. Примера выжила бы без Месси, но всё бы изменилось. Я рад, что он остался», — приводит слова Мильи Tribal Football.

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