Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Георгий Джикия рассказал об адаптации новичков в сборной России

Георгий Джикия рассказал об адаптации новичков в сборной России
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Защитник сборной России Георгий Джикия рассказал, что новички национальной команды успешно проходят адаптацию.

«Что касается ребят, конечно, большая группа игроков сейчас с нами на сборе. В коллективе они чувствуют себя достаточно неплохо, у многих из них есть опыт выступления в европейских турнирах. Смотря на них, вспоминаю себя, когда вызывался в сборную, долгое время не играл, потихоньку проходил адаптацию и со временем начал выступать.

Думаю, с ними будет то же самое. Главное — в команде нет обид, якобы почему я не играю и всё такое. Все тренируются, выкладываются, это дело времени. Каждый выйдет и покажет, на что способен", — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Газизов: Джикия шикарно выглядит в роли капитана сборной России. Я буду за Жору всегда
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020