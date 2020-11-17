Георгий Джикия рассказал об адаптации новичков в сборной России

Защитник сборной России Георгий Джикия рассказал, что новички национальной команды успешно проходят адаптацию.

«Что касается ребят, конечно, большая группа игроков сейчас с нами на сборе. В коллективе они чувствуют себя достаточно неплохо, у многих из них есть опыт выступления в европейских турнирах. Смотря на них, вспоминаю себя, когда вызывался в сборную, долгое время не играл, потихоньку проходил адаптацию и со временем начал выступать.

Думаю, с ними будет то же самое. Главное — в команде нет обид, якобы почему я не играю и всё такое. Все тренируются, выкладываются, это дело времени. Каждый выйдет и покажет, на что способен", — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.