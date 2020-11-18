Гол Лаутаро Мартинеса помог сборной Аргентине обыграть Перу

В Лиме (Перу) на стадионе «Насональ» состоялась встреча 4-го тура групповой стадии отборочного раунда к ЧМ-2022 между сборными Перу и Аргентины, победу в которой одержали гости со счётом 2:0.

Сборная Аргентины открыла счёт в матче на 17-й минуте – с передачи Джовани Ло Чельсо отличился Николас Гонсалес. Уже на 28-й минуте аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес, выступающий за миланский «Интер» удвоил преимущество гостей и установил уже окончательный счёт встречи. Отметим, что результативную передачу на Лаутаро Мартинеса на свой счёт записал экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Леандро Паредес.

Благодаря этой победе Аргентина поднялась на одну строчку вверх в турнирной таблице группы и теперь занимает 2-е место с 10 очками, отставая от лидера – сборной Бразилии на 2 балла. Перу, набрав 1 очко в 4 матчах, занимает 9-е место.