Гол Лаутаро Мартинеса помог сборной Аргентине обыграть Перу

В Лиме (Перу) на стадионе «Насональ» состоялась встреча 4-го тура групповой стадии отборочного раунда к ЧМ-2022 между сборными Перу и Аргентины, победу в которой одержали гости со счётом 2:0.
Сборная Аргентины открыла счёт в матче на 17-й минуте – с передачи Джовани Ло Чельсо отличился Николас Гонсалес. Уже на 28-й минуте аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес, выступающий за миланский «Интер» удвоил преимущество гостей и установил уже окончательный счёт встречи. Отметим, что результативную передачу на Лаутаро Мартинеса на свой счёт записал экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Леандро Паредес.
Благодаря этой победе Аргентина поднялась на одну строчку вверх в турнирной таблице группы и теперь занимает 2-е место с 10 очками, отставая от лидера – сборной Бразилии на 2 балла. Перу, набрав 1 очко в 4 матчах, занимает 9-е место.
- 18 ноября 2020
-
05:25
-
04:54
-
04:40
-
04:20
-
03:56
-
03:34
-
03:14
-
02:37
-
02:18
-
02:00
-
01:14
-
00:40
-
00:39
-
00:39
-
00:38
-
00:35
- 17 ноября 2020
-
23:51
-
23:35
-
23:35
-
23:23
-
23:08
-
23:03
-
23:01
-
22:36
-
22:30
-
22:13
-
22:09
-
21:53
-
21:50
-
21:39
-
21:27
-
21:00
-
20:52
-
20:51
-
20:45