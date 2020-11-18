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В Чемпионшипе ввели правило пяти замен. В АПЛ по-прежнему можно делать только три

В Чемпионшипе ввели правило пяти замен. В АПЛ по-прежнему можно делать только три
Футбол / Англия 0

Футбольная лига Англии разрешила командам делать пять замен за матч в нынешнем сезоне, сообщает Sky Sports. Таким образом, следующая официальная встреча пройдёт в соответствии с новым правилом. Футбольная лига Англии является организатором турниров во всех английских дивизионах, кроме Премьер-лиги.

Напомним, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил мнение, что руководству английской Премьер-лиги следует рассмотреть возможность возвращения пяти замен в матчах, чтобы снизить риск получения травм футболистами. Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити», поддержал коллегу, приведя статистику, что в этом сезоне на 47% больше мышечных травм по сравнению с сезоном-2019/2020. В настоящий момент английская Премьер-лига не собирается возвращать правило пяти замен.

В сезоне-2021/2022 в АПЛ протестируют дополнительные замены, связанные с травмой головы
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