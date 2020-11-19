Дмитрий Хохлов: не стал бы поднимать никакого вопроса о будущем Черчесова

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение сборной России в матче 6-го тура Лиги наций с Сербией (0:5).
«Вчера была провальная игра. Я бы не стал сравнивать это с матчем против Португалии, но, повторюсь, провал по всем статьям: желание, самоотдача и всё остальное.
У нас были моменты, у того же Заболотного, после этого тоже пару моментов. Но, чтобы выиграть, нужно забивать.
Я бы не стал поднимать никакого вопроса о будущем Черчесова. Да, был провал, но это не означает, что сейчас в срочном порядке нужно менять тренерскую позицию в нашей сборной», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Сербии принимала национальную команду России. Встреча прошла на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев со счётом 5:0. По итогам турнира сборная России набрала 8 очков и заняла 2-е место в турнирной таблице группы 3 лиги В. Сербия (6) заняла 3-е место и осталась в лиге В.
- 19 ноября 2020
-
11:48
-
11:45
-
11:36
-
11:12
-
11:04
-
10:45
-
10:41
-
10:40
-
10:29
-
10:12
-
09:58
-
09:57
-
09:55
-
09:29
-
08:55
-
08:30
-
08:30
-
08:29
-
08:00
-
07:42
-
07:22
-
07:00
-
06:38
-
06:19
-
04:48
-
04:28
-
04:10
-
03:38
-
02:26
-
02:15
-
02:09
-
02:02
-
01:56
-
01:49
-
01:44