Дмитрий Хохлов: не стал бы поднимать никакого вопроса о будущем Черчесова

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение сборной России в матче 6-го тура Лиги наций с Сербией (0:5).



«Вчера была провальная игра. Я бы не стал сравнивать это с матчем против Португалии, но, повторюсь, провал по всем статьям: желание, самоотдача и всё остальное.



У нас были моменты, у того же Заболотного, после этого тоже пару моментов. Но, чтобы выиграть, нужно забивать.



Я бы не стал поднимать никакого вопроса о будущем Черчесова. Да, был провал, но это не означает, что сейчас в срочном порядке нужно менять тренерскую позицию в нашей сборной», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Сербии принимала национальную команду России. Встреча прошла на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев со счётом 5:0. По итогам турнира сборная России набрала 8 очков и заняла 2-е место в турнирной таблице группы 3 лиги В. Сербия (6) заняла 3-е место и осталась в лиге В.

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