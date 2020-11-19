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Три клуба АПЛ интересуются форвардом «Барселоны» Брайтвайтом

Три клуба АПЛ интересуются форвардом «Барселоны» Брайтвайтом
Футбол / Англия 0

Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт входит в сферу интересов сразу трёх клубов АПЛ, сообщает Sport.es. По данным источника, нападающим интересуются «Вест Хэм Юнайтед», «Вест Бромвич Альбион» и «Лидс». «Барселона» хочет продать игрока, каталонцы рассчитывают получить за него € 15 млн.

Ранее футболист заявил, что его не волнуют слухи о возможном уходе.

«Никто не знает лучше вас, что происходит на самом деле. Конечно, время от времени я кое-что слышу, но я не читаю что-то специально. «Барселона» — огромный клуб, о котором много чего пишут. Команда собирает много кликов на сайтах», — цитирует Брайтвайта bold.dk.

«Барселона» занимает восьмое место в турнирной таблице Примеры. Каталонцы набрали 11 очков в 7 матчах.

Мартин Брайтвайт: «Барселона» собирает много кликов на сайтах, но я не слежу за прессой
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