Три клуба АПЛ интересуются форвардом «Барселоны» Брайтвайтом
Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт входит в сферу интересов сразу трёх клубов АПЛ, сообщает Sport.es. По данным источника, нападающим интересуются «Вест Хэм Юнайтед», «Вест Бромвич Альбион» и «Лидс». «Барселона» хочет продать игрока, каталонцы рассчитывают получить за него € 15 млн.
Ранее футболист заявил, что его не волнуют слухи о возможном уходе.
«Никто не знает лучше вас, что происходит на самом деле. Конечно, время от времени я кое-что слышу, но я не читаю что-то специально. «Барселона» — огромный клуб, о котором много чего пишут. Команда собирает много кликов на сайтах», — цитирует Брайтвайта bold.dk.
«Барселона» занимает восьмое место в турнирной таблице Примеры. Каталонцы набрали 11 очков в 7 матчах.
Мартин Брайтвайт: «Барселона» собирает много кликов на сайтах, но я не слежу за прессой
Рекомендуем вам
- 19 ноября 2020
-
20:57
-
20:55
-
20:31
-
20:30
-
19:53
-
19:43
-
19:22
-
19:22
-
18:56
-
18:49
-
18:33
-
18:26
-
18:21
-
18:01
-
17:55
-
17:52
-
17:39
-
17:30
-
17:23
-
17:00
-
16:59
-
16:42
-
16:38
-
16:15
-
16:03
-
16:01
-
15:47
-
15:47
-
15:45
-
15:36
-
15:32
-
15:32
-
15:30
-
15:00
-
14:45
Партнерский контент
Рекомендуем вам