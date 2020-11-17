Мартин Брайтвайт: «Барселона» собирает много кликов на сайтах, но я не слежу за прессой

Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт рассказал, что счастлив в каталонской команде. По информации испанских СМИ, форвард входит в список трансферов на выход.

«Как у любого футболиста, у меня есть амбиции быть среди лучших игроков лучшей команды. Нахожусь там, где всегда мечтал. Безумно счастлив, потому что это прекрасное время в моей жизни. Всё идёт в правильном русле. Конечно, всегда хочется больше играть и больше показывать себя, но я на это не жалуюсь. Знаю, что упорный труд и терпение всегда вознаградятся.

Мой уход? Вообще не слежу, что пишет пресса. Никто не знает лучше вас, что происходит на самом деле. Конечно, время от времени я кое-что слышу, но я не читаю что-то специально. «Барселона» — огромный клуб, о котором много чего пишут. Команда собирает много кликов на сайтах", — цитирует Брайтвайта bold.dk.