Мартин Брайтвайт: «Барселона» собирает много кликов на сайтах, но я не слежу за прессой

Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт рассказал, что счастлив в каталонской команде. По информации испанских СМИ, форвард входит в список трансферов на выход.
«Как у любого футболиста, у меня есть амбиции быть среди лучших игроков лучшей команды. Нахожусь там, где всегда мечтал. Безумно счастлив, потому что это прекрасное время в моей жизни. Всё идёт в правильном русле. Конечно, всегда хочется больше играть и больше показывать себя, но я на это не жалуюсь. Знаю, что упорный труд и терпение всегда вознаградятся.
Мой уход? Вообще не слежу, что пишет пресса. Никто не знает лучше вас, что происходит на самом деле. Конечно, время от времени я кое-что слышу, но я не читаю что-то специально. «Барселона» — огромный клуб, о котором много чего пишут. Команда собирает много кликов на сайтах", — цитирует Брайтвайта bold.dk.
- 17 ноября 2020
-
09:47
-
09:37
-
09:35
-
08:39
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:19
-
07:10
-
05:41
-
05:26
-
04:51
-
04:39
-
04:15
-
03:53
-
03:41
-
03:17
-
02:52
-
01:12
-
00:36
-
00:31
-
00:19
-
00:16
-
00:01
- 16 ноября 2020
-
23:42
-
23:38
-
23:22
-
23:16
-
23:15
-
23:09
-
23:06
-
22:45
-
22:36
-
22:20
-
22:15