Сборная Колумбии опровергла информацию о драке в команде с участием Хамеса Родригеса

Пресс-служба сборной Колумбии выступила с опровержением, появившейся в Сети информации о драке в расположении национальной команды между Хамесом Родригесом, выступающим за «Эвертон», и хавбеком «Борнмута» Джефферсоном Лермой.
«Федерация футбола Колумбии сообщает, что сообщения о конфликте между её футболистами в расположении сборной не соответствуют действительности.
Мы хотим подчеркнуть, что в течение всех 12 дней между всеми членами сборной Колумбии поддерживалась атмосфера партнёрства и дружбы. Сборная Колумбии продолжит сплоченную, как семья, борьбу за право претендовать на выступления на чемпионате мира 2022 года в Катаре », — цитирует заявление Football Espana.
Сообщалось, что конфликт между Хамесом Родригесом и Лермой произошёл после окончания встречи со сборной Эквадора, прошедшей 18 ноября, в которой колумбийцы уступили со счётом 1:6. Ранее, 14 ноября, Колумбия потерпела худшее домашнее поражение за последние 82 года в матче с Уругваем (0:3).
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