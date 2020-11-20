Зидан — о продлении Рамоса: надеюсь, отношения между ним и «Реалом» быстро наладятся

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию с защитником и капитаном команды Серхио Рамосом, который пока не продлил контракт с клубом.
«Рамос — наш лидер, и он многое нам даёт. Я надеюсь, что отношения между ним и клубом быстро наладятся и он сможет играть с нами ещё долгое время. Слишком много матчей? Он может играть как хочет и когда хочет», — цитирует Зидана Mundo Deportivo.
Два дня назад испанская пресса сообщила, что стороны достигли договорённости о продлении контракта на два года. Им осталось лишь урегулировать некоторые незначительные финансовые вопросы. Отмечается, что президент «сливочных» Флорентино Перес ведёт переговоры с Рамосом напрямую. Они рассчитывают объявить о новом соглашении к концу этого года.
Рамос защищает цвета «Реала» с 2005 года, а до этого выступал за «Севилью», воспитанником которой является. Со «сливочными» 34-летний игрок завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании.
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