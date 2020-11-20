Боярский: оснований не возвращать Дзюбе капитанскую повязку в «Зените» просто нет

Актёр театра и кино Михаил Боярский, известный болельщик петербургского «Зенита», считает, что скандальное видео нападающего сине-бело-голубых Артёма Дзюбы — не повод отнимать у него капитанскую повязку.
«На матч с «Ахматом» Артём Дзюба должен выйти в роли капитана. Оснований не возвращать повязку попросту нет. Как и нет аргументов для спора в этом вопросе. Как Дзюбе вернуть доверие? Да ему вообще ничего не нужно делать, пусть продолжает стабильно играть и забивать голы», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Две недели назад в соцсетях появилось видео интимного характера. После публикации видео главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что Дзюба не будет вызван на ноябрьские матчи национальной команды, а на матч с «Краснодаром» форвард вышел без капитанской повязки.
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