Сутормин — о призе лучшему игроку матча от Дзюбы: большой, мужской поступок. Я тронут

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, как переживает смерть отца, а также рассказал, как прошёл для него матч 14-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Спасибо огромное, всем низкий поклон за поддержку! Получил очень много сообщений в социальных сетях, по возможности старался отвечать всем. Я видел, чувствовал отношение болельщиков, знал, что семья не останется один на один с этой болью. Жизнь продолжается, будем играть, стараться радовать поклонников «Зенита».



Мог не выйти на игру с «Краснодаром»? Вы знаете, такое могло произойти лишь в том случае, если бы похороны состоялись раньше. Я стремился сыграть в столь ответственном матче, понимал, что нельзя оставлять команду при таких потерях в составе и столь сложном графике. Убеждён, этого хотел бы и отец.



О трагедии в семье футболисты «Зенита» узнали лишь после игры? Да, я сказал только Сергею Богдановичу, ребят же посвятил только после третьего гола, когда они увидели мою реакцию… Главному тренеру я сразу сказал, что готов играть. Почему не сообщил партнёрам? Нам предстоял очень важный матч, отвлекать никого не хотел.



Артём Дзюба отметил, что приз лучшему игроку матча «Зенит» — «Краснодар» должен принадлежать мне? В раздевалке Тёма отдал мне этот приз, за что ему огромное спасибо. Большой, мужской поступок. Я поблагодарил Артёма, он поддержал меня. Я очень тронут.



В целом всё в порядке. Хорошо, что есть семья, команда, футбол. Мы тренируемся, готовимся к важным матчам. Осознание того, что произошло, наверное, придёт позже. Пока мне кажется, что я здесь, в Питере, а папа просто остался дома… Я помогаю маме, постоянно общаюсь с близкими, много работаю. Впереди важнейший отрезок, на котором надо полностью сконцентрироваться», — цитирует Сутормина Bobsoccer.