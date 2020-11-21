«ПСЖ» впервые за пять лет проиграл в матче Лиги 1, ведя со счётом 2:0

«Монако» принимал «Пари Сен-Жермен» в матче 11-го тура чемпионата Франции. Встреча проходила на стадионе «Луи II» в Монако и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Поле первого тайма «ПСЖ» вёл со счётом 2:0. Однако после перерыва «Монако» забил трижды и одержал победу. Как сообщается «твиттере» Gracenote Live «ПСЖ» впервые 2015 года проиграл матч в чемпионате Франции, ведя со счётом 2:0.

В составе победителей дублем отличился Кевин Фолланд и ещё один гол в свой актив записал Сеск Фабрегас. В составе проигравшей команды дублем отличился Килиан Мбаппе.

Таким образом, «Монако» набрал 20 очков и вышел на второе место в таблице Лиги 1. «ПСЖ» (24) — на 1-м месте. В следующем туре «ПСЖ» встретится с «Бордо».