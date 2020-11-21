«Это был двуликий «ПСЖ». Мбаппе – о поражении в матче с «Монако»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал поражение команды в матче 11-го тура чемпионата Франции с «Монако» со счётом 2:3. После первого тайма «ПСЖ» вёл со счётом 2:0. Однако после перерыва «Монако» забил трижды и одержал победу.
«Это был двуликий «ПСЖ». У нас был отличный первый тайм, а во втором мы расслабились и поплатились за это. Теперь нам предстоит провести матч во вторник в Лиге чемпионов, и мы уже сосредоточены о нём. Это совершенно другой контекст, другое соревнование, и это другой матч», — приводит слова Мбаппе Lequipe.
Таким образом, «Монако» набрал 20 очков и вышел на второе место в таблице Лиги 1. «ПСЖ» (24) — на 1-м месте.
Во вторник, 24 ноября, «ПСЖ» предстоит провести матч с «РБ Лейцпциг» в четвёртом туре Лиги чемпионов.
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