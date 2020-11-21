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Первушин: матч с «Краснодаром» ничем не удивил, по самоотдаче к игрокам претензий нет

Первушин: матч с «Краснодаром» ничем не удивил, по самоотдаче к игрокам претензий нет
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал результат матча 15-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:1).

«Игра ничем не удивила. Мы понимали, что «Краснодар» будет владеть преимуществом. Мы разбирали игру «Краснодара», знали, что у них много атак через центр поля. Мы пытались противостоять, что-то получалось, что-то нет. Мы понимаем, что индивидуальное мастерство игроков «Краснодара» гораздо выше. Наши ребята молодцы, сделали всё возможное. К игрокам особых претензий нет. Поздравляем «Краснодар» с заслуженной победой.

Я чуть-чуть побаивался, что из-за условий, в которых мы сейчас существуем, игра сегодня будет немного другая. Мы будем разбирать игру, есть несколько вопросов по техническим и тактическим аспектам. По самоотдаче ни к одному футболисту претензий нет. Я думаю, это самое главное, что ребята в данной ситуации выходят на поле и бьются до конца, отдавая все силы.

Что касается отменённого гола, ВАР вмешивается в футбольную жизнь настолько, что после забитого мяча ты уже не уверен, в том, что гол будет засчитан. Не думаю, что этот гол что-то сильно изменил бы. Давление со стороны «Краснодара» ощущалось на протяжении всего матча. Я считаю, что ребята всё-таки заслужили этот гол по самоотдаче. Для меня это чистый гол.

Показалось, что в прошлом году в матче в Краснодаре было больше давления на наши ворота. К сожалению, в этом году мы пропустили гол. Я прекрасно понимаю, что через два дня у «Краснодара» игра в Лиге чемпионов, поэтому в каких-то моментах они хотели сэкономить силы. Мы желаем им удачи в Лиге чемпионов, будем болеть за них», — передаёт слова Первушина корреспондент «Чемпионата» Вика Давыдова.

«Краснодар» победил «Тамбов», судья дал 2 красные карточки и отменил гол после VAR
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