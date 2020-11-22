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Симеоне: у «Атлетико» есть шанс добиться того, чего от него ждут

Симеоне: у «Атлетико» есть шанс добиться того, чего от него ждут
Футбол / Испания 0

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу своей команды над «Барселоной» (1:0) в матче 10-го тура чемпионата Испании.

«Иногда мы побеждаем, а иногда проигрываем. В последних встречах с „Барсой“ мы всегда были близки к победе. Я очень доволен тем, как команда себя проявила, тем, что она понимала, как играть в защите и в нападении. У нас были великолепные моменты. Например, Льоренте мог забить.

Забитый мяч позволил нам играть спокойно и искать возможность забить второй гол. Хотя у «Барселоны» всегда есть возможности победить в матче.

Я уже давно говорю, что у нас очень хорошие игроки, и это даёт нам возможность воплотить в жизнь то, чего от нас ждут. Когда есть связь между идеей и исполнением — это лучшее, что может быть», — приводит слова Симеоне AS.

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