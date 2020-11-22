Скопинцев — о голе в ворота «Спартака»: просто хотел попасть в створ

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал результат матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1). Напомним, защитник забил гол в этой встрече.
«Хороший матч. Мне Даниил Лесовой дважды хорошо отдал. В этих моментах хорошо сыграл Максименко, вытащил мячи. Чувствовалось, что нужно в третий раз пробить, чтобы наверняка. Повезло, хорошо получилось.
Во втором тайме «Спартак» стал больше раскрываться, появились зоны, куда можно было бежать и тащить мяч. Получилась удачная контратака. В моменте с голом просто хотел попасть в створ, чтобы удар получился сложным для вратаря. После тренировок остаюсь и бью по воротам, отрабатываю некоторые элементы. Количество перешло в качество.
Празднование гола? Это просто эмоции. С марта ждал гол, побежал к пацанам и тренерам. Забить гол в дерби памяти Бескова — особенное чувство. Это великий человек для «Спартака» и «Динамо», команды показали хороший футбол в такой день. Любому сопернику забить — кайф. Набрали важное очко», — приводит слова Скопинцева официальный сайт «Динамо».
- 22 ноября 2020
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