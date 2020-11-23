Карпин — о пятом месте «Ростова»: не буду лукавить, доволен результатом

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что доволен тем, что команда завершила первый круг чемпионата на пятом месте.

«Честно говоря, не буду лукавить, скажу, что доволен результатом. В наших реалиях, в которых мы прожили сейчас октябрь месяц с нашими всеми потерями опытных игроков. Но мы живем в наших реалиях, приходится делать такие вещи. Поэтому результат, который команда показала в первом круге, наверное, более чем приемлем. Скажу, что не ожидал», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».

В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» переиграл «Рубин». Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счётом 2:0. «Ростов» в 15 матчах набрал 26 очков и занимает пятое место в таблице РПЛ.