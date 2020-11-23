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Даниэле Бонера – о победе над «Наполи»: ещё рано говорить о чемпионстве «Милана»

Даниэле Бонера – о победе над «Наполи»: ещё рано говорить о чемпионстве «Милана»
Футбол / Италия 0

Исполняющий обязанности главного тренера «Милана» Даниэле Бонера подвёл итоги выездной встречи 8-го тура чемпионата Италии с «Наполи» (3:1).

«Очевидно, что это важная победа, она показывает, что мы на правильном пути, ещё рано говорить о том, что может произойти в мае. Я разговаривал с Пиоли после игры, он был счастлив и тоже поздравил всех ребят в раздевалке. В нашем распоряжении отличный коллектив, мы знаем, что сейчас наверху, и хотим оставаться там как можно дольше. Эти результаты не случайны, мы начали эту работу очень давно.

Есть команды, которые вложили огромные средства, чтобы бросить вызов в борьбе за Скудетто. Честно говоря, мы созданы не для того, чтобы побеждать сразу, но это позволяет нам расти от игры к игре, и это может быть в некотором смысле преимуществом.

Повреждение Ибрагимовича? У нас сейчас мало информации, это похоже на мышечную травму, но нам нужно подождать несколько дней, чтобы увидеть её масштабы», — цитирует Бонеру Football Italia.

Благодаря победе над «Наполи» «Милан» набрал 20 очков и вновь вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. Подопечные Стефано Пиоли опережают «Сассуоло» на два очка.

Дубль Ибрагимовича помог «Милану» победить «Наполи»
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