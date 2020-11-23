Дубль Ибрагимовича помог «Милану» победить «Наполи»

В Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» завершился матч 8-го тура Серии А. «Наполи» на своём поле уступил «Милану» со счётом 1:3.
На 20-й минуте счёт в матче открыл форвард «Милана» Златан Ибрагимович, который отличным ударом головой отправил мяч в угол ворот после навеса с фланга. В начале второго тайма 39-летний нападающий оформил дубль. Он после очередного заброса мастерски пробил коленом и отправил мяч в цель.
На 63-й минуте хозяева сумели сократить отставание в счёте, автором гола стал Дрис Мертенс. Но уже через две минуты после этого Тьемуэ Бакайоко оставил «Наполи» в меньшинстве, получив вторую жёлтую карточку. А уже в компенсированное время Йенс Хёуге поставил точку в матче, реализовав выход один на один.
«Милан» набрал 20 очков и вновь вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. Миланцы опережают «Сассуоло» на два очка. «Наполи» (14) занимает шестое место.
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