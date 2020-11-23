«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Динамо»
Пресс-служба «Спартака» представила ролик, в котором показала, что осталось за кадром матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Московское дерби состоялось 21 ноября на стадионе «Открытие Арена» и завершилось со счётом 1:1.
В видео показано прибытие красно-белых на арену, предматчевая тренировка, ключевые моменты встречи и последующие благодарность болельщикам и интервью.
Права на видео принадлежат РФС. Ролик доступен на YouTube-канале «Спартака».
«Спартак», набрав 29 очков в 15 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая «Зениту» (31) и ЦСКА (32). «Динамо» (27) располагается на четвёртой строчке, опережая ближайшего преследователя, «Ростов», на 2 очка.
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Подробный тактический разбор субботнего дерби «Спартак» — «Динамо».
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