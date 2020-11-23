«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Динамо»

Пресс-служба «Спартака» представила ролик, в котором показала, что осталось за кадром матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Московское дерби состоялось 21 ноября на стадионе «Открытие Арена» и завершилось со счётом 1:1.



В видео показано прибытие красно-белых на арену, предматчевая тренировка, ключевые моменты встречи и последующие благодарность болельщикам и интервью.

Права на видео принадлежат РФС. Ролик доступен на YouTube-канале «Спартака».

«Спартак», набрав 29 очков в 15 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая «Зениту» (31) и ЦСКА (32). «Динамо» (27) располагается на четвёртой строчке, опережая ближайшего преследователя, «Ростов», на 2 очка.