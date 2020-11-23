Мурад Мусаев рассказал, какие выводы сделали в «Краснодаре» после проигрыша «Севилье»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о предстоящем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей».
«Севилья» – большая команда, действующий обладатель еврокубка. Для нашего города это большое событие, отдадим все силы, чтобы добиться максимального результата. Нельзя обобщить вопрос по тем, кто вернулся в строй. Мы рады, что они вернулись, но время, чтобы набрать кондиции, ещё нужно. Мы всегда уделяем внимание и атаке, и обороне, разобрали ошибки из первого матча. Надеюсь, завтра будем действовать более надёжно.
Какие выводы сделали после первой игры? Первый тайм был хороший, во втором нужно было играть агрессивнее и поднять заднюю линию выше. Второй гол – несчастный случай, подарили его сопернику, этот момент стал ключевым. Мы понимаем, что нам нужно улучшить, чтобы не допустить ошибок, как в первой игре», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата».
Матч «Краснодар» – «Севилья» состоится завтра, 24 ноября, в Краснодаре. Начало – в 20:55 мск.
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