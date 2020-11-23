Сулейманов: «Краснодар» сыграет с «Севильей» сильнее, чем в Испании

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов высказался о предстоящем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей». В предыдущем туре «быки» в гостях уступили испанской команде (2:3), ведя 2:0.
«От первого матча с «Севильей» у нас негативные эмоции – мы проиграли, хотя играли нормально. Надеюсь, завтра возьмём реванш и сможем оправдаться. Атмосфера в команде хорошая, лидера выздоровели, можно варьировать состав. Для нас это усиление, считаю, что мы сыграем ещё сильнее, чем в Испании. Готов ли я ещё раз так забить? Я никогда не могу сказать, готов ли забить. Если будет время на поле, то я буду делать максимум для победы – главное, чтобы мы выиграли, а не забью я или нет. В первом матче у нас были хорошие атаки, мы просто их не реализовали, а про слабые стороны соперника нам расскажет тренер», — передаёт слова Сулейманова корреспондент «Чемпионата».
Матч «Краснодар» – «Севилья» состоится завтра, 24 ноября, в Краснодаре. Начало – в 20:55 мск.
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