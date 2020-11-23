«Тоттенхэм» отчитался о значительных убытках по результатам прошлого сезона

Лондонский «Тоттенхэм» объявил об убытках в размере около € 70 млн по результатам прошлого сезона.



«Последствия пандемии для наших доходов существенны. Нет более неподходящего времени для таких событий — мы только что завершили строительство стадиона стоимостью € 1,35 млрд, которое финансировалось за счёт клубных ресурсов и долгосрочных кредитов.



В сезоне 2020/2021 до сих пор на стадионы не пускают болельщиков. Также это усугубляется потерей сторонних мероприятий, таких как матчи NFL, концерты, закрытием магазинов, находящихся на территории арены.



По нашим оценкам, в текущем финансовом году потенциальная потеря дохода, если стадион останется закрытым для болельщиков, превысит € 165 млн», — приводит слова председателя совета директоров «шпор» Дэниэла Леви Sky Sports.



В нынешнем сезоне «Тоттенхэм» набрал 20 очков и является лидером турнирной таблицы АПЛ.

Президента «Тоттенхэма» все ненавидят. Но он гений экономии Дэниэл Леви бесит даже собственного главного тренера и игроков.