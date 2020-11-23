Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Киев» — «Барселона». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Тоттенхэм» отчитался о значительных убытках по результатам прошлого сезона

«Тоттенхэм» отчитался о значительных убытках по результатам прошлого сезона
Футбол / Англия 0

Лондонский «Тоттенхэм» объявил об убытках в размере около € 70 млн по результатам прошлого сезона.

«Последствия пандемии для наших доходов существенны. Нет более неподходящего времени для таких событий — мы только что завершили строительство стадиона стоимостью € 1,35 млрд, которое финансировалось за счёт клубных ресурсов и долгосрочных кредитов.

В сезоне 2020/2021 до сих пор на стадионы не пускают болельщиков. Также это усугубляется потерей сторонних мероприятий, таких как матчи NFL, концерты, закрытием магазинов, находящихся на территории арены.

По нашим оценкам, в текущем финансовом году потенциальная потеря дохода, если стадион останется закрытым для болельщиков, превысит € 165 млн», — приводит слова председателя совета директоров «шпор» Дэниэла Леви Sky Sports.

В нынешнем сезоне «Тоттенхэм» набрал 20 очков и является лидером турнирной таблицы АПЛ.

Президента «Тоттенхэма» все ненавидят. Но он гений экономии
Дэниэл Леви бесит даже собственного главного тренера и игроков.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020